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16 жовтня 2023, 10:45 Читать на русском

Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку — Марченко

Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству Reuters.

Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає.

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«Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна», — сказав він у кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.

Читайте: Україна вже отримала майже $33 мільярди від країн G7 — Марченко

Урядовець зазначив, що Україна наразі докладає «вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні».

Марченко додав, що на зменшення бажання урядів підтримувати Україну впливають геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах, згадавши про вибори, які відбудуться в США та Європейському Союзі у 2024 році.

Reuters пише, що Україні потрібно отримати фінансову підтримку від Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі $43 млрд наступного року. Країна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат у 2024 році.

Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАСом, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.

«Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от $5,4 мільярда за програмою Міжнародного валютного фонду, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз», — висловився Марченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
Tido oss
Tido oss
16 жовтня 2023, 10:51
#
Та ето понятно
+
+45
Abramon
Abramon
16 жовтня 2023, 10:57
#
Величезна подяка за попередні місяці фінансової допомоги нашим партнерам, але роками це ж не може тривати.
+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
16 жовтня 2023, 11:08
#
Согласен на все 100, то что для нас сделали за эти полтора года многого стоит, фактически они нас спасли, поэтому пора и самим что-то делать…
+
0
stas12345
stas12345
16 жовтня 2023, 11:23
#
Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Поэтому умная власть закладывает всё больший дефицит бюджета
+
0
yarg
yarg
16 жовтня 2023, 11:35
#
Его можно не закладывать. Потом , через пол-года сюрприз будет.
Дефицит бюджета — это реальность. Его можно заложить , можно не заложить — он от этого никуда не исчезнет.
+
+43
stas12345
stas12345
16 жовтня 2023, 11:49
#
Команда Зеленского обещала сделать экономический паспорт украинца, теперь вместо получения 20 тысяч $ к 18летию на каждом будет висеть кредит 20 тысяч :)

Так много для украинцев ещё никто не делал
+
0
yarg
yarg
16 жовтня 2023, 12:08
#
А кто будет каждому украинцу платить 20000 долларов ? вы ?
вы правда к этому готовы ? Если что — никаких других источников для этого никогда небыло. Продавайте квартиру и платите. Мы ждем.
+
+43
nitrolog
nitrolog
16 жовтня 2023, 11:48
#
Звісно буде все важче отримувати, бо Захід бачить як наші слуги крадуть гроші, наприклад на вселякі комедійні шоу та серіали, зникають гроші мільярдами, нащо їм це фінансувати?
+
0
yarg
yarg
16 жовтня 2023, 12:06
#
И как всегда -никаких фактов воровства нет.
как уже надоело это…

Все рассказывают о миллиардах — а когда доходит до дела , то страшная новость «в Сумах украли 100 миллионов» сводится к «мер города Сумы нецелевым образом потратил средства , выделенные на ремонт больницы областной» , а если копать глубже — оказывается что «нецелевым образом» — это «акт приемки работ подписан без визы главврача , который был на больничном , а подписан заместителем , а это не предусмотрено инструкцией 1976 года».


+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
16 жовтня 2023, 12:31
#
Там же что-то с тарифами на вывоз мусора
+
0
Gonza
Gonza
16 жовтня 2023, 12:12
#
«Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб»
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