Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству Reuters.
Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку — Марченко
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«Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна», — сказав він у кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.
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Урядовець зазначив, що Україна наразі докладає «вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні».
Марченко додав, що на зменшення бажання урядів підтримувати Україну впливають геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах, згадавши про вибори, які відбудуться в США та Європейському Союзі у 2024 році.
Reuters пише, що Україні потрібно отримати фінансову підтримку від Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі $43 млрд наступного року. Країна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат у 2024 році.
Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАСом, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.
«Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от $5,4 мільярда за програмою Міжнародного валютного фонду, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз», — висловився Марченко.
Коментарі - 11
Поэтому умная власть закладывает всё больший дефицит бюджета
Дефицит бюджета — это реальность. Его можно заложить , можно не заложить — он от этого никуда не исчезнет.
Так много для украинцев ещё никто не делал
вы правда к этому готовы ? Если что — никаких других источников для этого никогда небыло. Продавайте квартиру и платите. Мы ждем.
как уже надоело это…
Все рассказывают о миллиардах — а когда доходит до дела , то страшная новость «в Сумах украли 100 миллионов» сводится к «мер города Сумы нецелевым образом потратил средства , выделенные на ремонт больницы областной» , а если копать глубже — оказывается что «нецелевым образом» — это «акт приемки работ подписан без визы главврача , который был на больничном , а подписан заместителем , а это не предусмотрено инструкцией 1976 года».