МЗС намагається повернути в Україну «базові бренди» — IKEA, H&M та Zara

Міністерство закордонних справ намагається повернути IKEA, H&M і Zara та інші «базові бренди» в Україну. Про це розказав міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

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«Я вважаю, що чим більше тут буде бізнесу, тим більше впевненості в перемозі України це додаватиме, тим більше люди в Україні зможуть отримувати якісні товари і послуги. Так, це теж наша робота», — сказав він.

У 2022 році МЗС допомогло повернути в Україну бренд McDonald's, і зараз ця компанія має уже 90 ресторанів, які працюють.

За словами Кулеби, McDonald’s повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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«Коли потрібно було McDonald's повернути в Україну, я сказав Блінкену: поверни McDonald's в Україну… Присутність McDonald's в Україні — це сигнал інвесторам, що тут можна працювати. Це тисячі підрядників, які постачають McDonald's, робочі місця. І так, я подзвонив Блінкену з інших питань і насамкінець кажу: «Тоні, а що взагалі за непорядок? Що це за ставлення таке до нас?» — розповів Кулеба.