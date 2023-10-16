МЗС намагається повернути в Україну «базові бренди» — IKEA, H&M та Zara

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 жовтня 2023, 9:38 Читать на русском

МЗС намагається повернути в Україну «базові бренди» — IKEA, H&M та Zara

Міністерство закордонних справ намагається повернути IKEA, H&M і Zara та інші «базові бренди» в Україну. Про це розказав міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Міністерство закордонних справ намагається повернути IKEA, H&M і Zara та інші «базові бренди» в Україну.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Я вважаю, що чим більше тут буде бізнесу, тим більше впевненості в перемозі України це додаватиме, тим більше люди в Україні зможуть отримувати якісні товари і послуги. Так, це теж наша робота», — сказав він.

У 2022 році МЗС допомогло повернути в Україну бренд McDonald's, і зараз ця компанія має уже 90 ресторанів, які працюють.

За словами Кулеби, McDonald’s повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Читайте: H&M Group планує відновити роботу магазинів в Україні з листопада

«Коли потрібно було McDonald's повернути в Україну, я сказав Блінкену: поверни McDonald's в Україну… Присутність McDonald's в Україні — це сигнал інвесторам, що тут можна працювати. Це тисячі підрядників, які постачають McDonald's, робочі місця. І так, я подзвонив Блінкену з інших питань і насамкінець кажу: «Тоні, а що взагалі за непорядок? Що це за ставлення таке до нас?» — розповів Кулеба.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+43
Три літри
Три літри
16 жовтня 2023, 10:22
#
Якийсь комуністичний стиль: подзвонити генсеку та попросити про наказ підприємству щось зробити.
+
0
andrew115200
andrew115200
16 жовтня 2023, 12:32
#
Ну в Україні зараз практично і є комунізм, єдина партія, єдиний вождь, єдині СМІ, НКВД ходить кошмарить людей, пакує в буси на убой, кордони закриті, всі права людей і КУ порушуються. «Свобода» і «демократія» в Україні вона така.
+
0
Abramon
Abramon
16 жовтня 2023, 10:55
#
Торгівля наше все.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає andrew115200 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами