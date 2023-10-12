МВФ відзначив три досягнення України у стабілізації економіки

Міжнародний валютний фонд у ході підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) відзначив щонайменше три важливі досягнення України, пов’язаних зі стабілізацією економіки. Про це заявила директор-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва під час пресконференції в Марракеші, передає Укрінформ.

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«У цьому (другому — ред.) перегляді ми зафіксували три дуже важливих досягнення», — зауважила глава Фонду.

Першим досягненням, за словами Георгієвої, є відновлення економічного зростання.

«Зараз ми прогнозуємо зростання приблизно до 3%. У нас був діапазон від 1% до 3%, і ми схиляємося до вищої межі цього діапазону», — пояснила Георгієва.

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Крім цього, показник інфляції в Україні був приведений до однозначних цифр, чого можуть досягти не всі економіки навіть у мирний час. Очільниця МВФ наголосила, що рівень інфляції в Україні був високим і знизився завдяки «продуманій політиці».

Третім досягненням є те, що Україна має солідні міжнародні резерви. Це дало змогу НБУ почати втілення заходів щодо керованої гнучкості обмінного курсу.

Георгієва нагадала про необхідність помітного прогресу з українського боку щодо контролю витрат. Зокрема, в Україні вже ухвалили закон, який передбачає відновлення декларацій.

Глава Фонду підкреслила, що МВФ працює з українською владою «над усіма аспектами» програми розширеного фінансування EFF. А також поновив постійну роботу свого офісу в Києві, і це «дозволяє взаємодіяти з українською владою на щоденній основі».