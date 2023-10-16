Комітет Ради рекомендував схвалити бюджет 2024 року у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні рекомендував депутатам схвалити проєкт державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

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Зазначається, що бюджетний Комітет зранку в неділю, 15 жовтня, рекомендував бюджет-2024 до 1 читання.

Що рекомендували змінити

Серед суттєвих змін, які Уряд мусить врахувати при підготовці до 2 читання:

у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№ 9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн;

додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;

спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також коштом скорочення капітальних видатків;

збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів;

збільшити на 5 млн грн видатки на НСЗУ працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

додати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

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Крім того, комітет рекомендує надати уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання, як наслідок матимемо додаткову можливість збільшити дохідну частину державного бюджету і ще раз ретельно проаналізувати видатки державного бюджету на 2024 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році.