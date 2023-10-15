Уряд розробив та затвердив стратегію, згідно з якою до 2030 року плануються скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Кабмін планує до 2030 року зменшити різницю в зарплаті чоловіків і жінок з 18,6% до 13,6%
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Що відомо
Уряд почав реалізовувати стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці. В планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.
За словами Олени Зеленської, як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років.
Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:
- удосконалити законодавство про рівну оплату праці;
- сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;
- створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
бо наскільки я розумію, то чоловіки заробляють більше тільки і виключно за рахунок того, що вони ВИРОБЛЯЮТЬ БІЛЬШЕ! чи кабмін думає, що чоловіки за просто так заробляють більше?