Кабмін планує до 2030 року зменшити різницю в зарплаті чоловіків і жінок з 18,6% до 13,6%

Уряд розробив та затвердив стратегію, згідно з якою до 2030 року плануються скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

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Що відомо

Уряд почав реалізовувати стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці. В планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.

За словами Олени Зеленської, як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років.

Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей: