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15 жовтня 2023, 15:10 Читать на русском

Кількість центимільйонерів за 20 років зросла вдвічі — дослідження

Кількість центимільйонерів — людей, статки яких оцінюють у $100 млн і більше, збільшилася вдвічі з 2003 року і досягла 28 420 у всьому світі. Порівняно з 2022 роком їхня кількість зросла на 12%, свідчать дані дослідження консалтингової компанії Henley & Partners.

Кількість центимільйонерів — людей, статки яких оцінюють у $100 млн і більше, збільшилася вдвічі з 2003 року і досягла 28 420 у всьому світі.
Фото:depositphotos

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Де найбільше

Найбільша кількість центимільйонерів проживає у США — 38%, або 10 660 осіб.

Далі з великим відривом йде Китай (8% центимільйонерів, 2358). На третьому місці — Німеччина (близько 4%, 1050).

Рейтинг міст очолює Нью-Йорк — тут влаштувалися 775 осіб зі статками від $100 млн. На другому і третьому місцях розташувалися Сан-Франциско (692) і Лос-Анджелес (504).

Серед європейських міст лідером став Лондон (388), який посів четверту позицію в загальному списку, серед азіатських — наступний за британською столицею Пекін (365).

Читайте: Рейтинг найбагатших міст світу за кількістю мільйонерів

Чим пояснюється зростання кількості

Настільки істотне збільшення кількості центимільйонерів за 20 років переважно пояснюється низькими відсотковими ставками, які зберігалися протягом тривалого часу і призвели до підвищення вартості матеріальних і нематеріальних активів. Ще однією причиною стало економічне зростання в США та Азії, вважають експерти.

Зазначені чинники зіграли особливо помітну роль і в більш ніж п’ятикратному збільшенні кількості мільярдерів — до 2,6 тис. у 2023 році проти менш ніж 500 у 2003 році.

Поточні зміни в економічній кон’юнктурі, зокрема підвищення відсоткових ставок, ймовірно, призведуть до сповільнення темпів зростання кількості центимільйонерів.

Протягом наступних десяти років кількість таких людей зросте на 38%, приблизно до 39 тис., прогнозують у Henley.

Джерело: Мінфін
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