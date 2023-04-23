Найбільше доларових мільйонерів мешкають у Нью-Йорку — 340 тисяч осіб. На другому місці — Токіо, Лондон — на четвертому місці. Про це йдеться в рейтингу компанії Henley & Partners.
Рейтинг найбагатших міст світу за кількістю мільйонерів
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Рейтинг складено за основним показником HNWIs (High-net-worth individuals), тобто кількістю осіб зі статком понад $1 млн.
Топ-10 найбагатших міст:
- Нью-Йорк, 340 тис. мільйонерів;
- Токіо, 290 тис. мільйонерів;
- Сан-Франциско, 285 тис. мільйонерів;
- Лондон, 258 тис. мільйонерів;
- Сінгапур, 240,1 тис. мільйонерів;
- Лос-Анджелес, 205,4 тис. мільйонерів;
- Гонконг, 129,5 тис. мільйонерів;
- Пекін, 128,2 тис. мільйонерів;
- Шанхай, 127,2 тис. мільйонерів;
- Сідней, 126,9 тис. мільйонерів.
Як зазначають дослідники, за останні 10 років найшвидше зростала кількість мільйонерів у Китаї.
Джерело: Мінфін
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