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23 квітня 2023, 17:30 Читать на русском

Рейтинг найбагатших міст світу за кількістю мільйонерів

Найбільше доларових мільйонерів мешкають у Нью-Йорку — 340 тисяч осіб. На другому місці — Токіо, Лондон — на четвертому місці. Про це йдеться в рейтингу компанії Henley & Partners.

Найбільше доларових мільйонерів мешкають у Нью-Йорку — 340 тисяч осіб.

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Рейтинг складено за основним показником HNWIs (High-net-worth individuals), тобто кількістю осіб зі статком понад $1 млн.

Топ-10 найбагатших міст:

  • Нью-Йорк, 340 тис. мільйонерів;
  • Токіо, 290 тис. мільйонерів;
  • Сан-Франциско, 285 тис. мільйонерів;
  • Лондон, 258 тис. мільйонерів;
  • Сінгапур, 240,1 тис. мільйонерів;
  • Лос-Анджелес, 205,4 тис. мільйонерів;
  • Гонконг, 129,5 тис. мільйонерів;
  • Пекін, 128,2 тис. мільйонерів;
  • Шанхай, 127,2 тис. мільйонерів;
  • Сідней, 126,9 тис. мільйонерів.

Як зазначають дослідники, за останні 10 років найшвидше зростала кількість мільйонерів у Китаї.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Bookkeeper
Bookkeeper
23 квітня 2023, 17:45
#
А где Киев?
+
0
Kaleso
Kaleso
23 квітня 2023, 19:49
#
А Київські в не живуть в Києві
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