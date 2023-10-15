Пенсійний фонд спрямував 33 мільярда гривень на пенсійні виплати

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«Станом на 13 жовтня профінансовано: 33 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 6,9 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 26,1 млрд грн — через уповноважені банки; 742,8 млн грн — на виплату житлових субсидій та пільг; 1621,2 млн грн — на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних — 562,9 млн грн», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у жовтні надано 490 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривні або на 15,7% до 5 350,33 гривні.