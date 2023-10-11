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11 жовтня 2023, 13:04 Читать на русском

Середній розмір пенсій в Україні зріс майже на 800 гривень

Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривні або на 15,7% до 5 350,33 гривні. Про це йдеться в даних Пенсійного фонду.

Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривні або на 15,7% до 5 350,33 гривні.
Фото:depositphotos

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За даними Фонду, кількість пенсіонерів за останні дев'ять місяців скоротилася на 147 953 особи до 10 539 968.

Водночас інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3%.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій і підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривні. Річна інфляція становила 26,6%.

Станом на 1 липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становив 5311 грн, але понад 66% пенсіонерів отримують менше цієї суми.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 14:05
#

В 2023 году бывшие судьи в Украине получают выплату, средний размер которой составляет 96 195,61 грн в месяц. 1 января на пожизненном содержании государства находились 3 594 бывших судьи. Напомним, по данным Пенсионного фонда средний размер пенсии на 1 апреля 2023 года составлял 5 238 грн.
Дальше продолжать?
Госслужащие 22766 человек — минимальная пенсия — 7499 гривен
«Силовики» 550140 человек - 9463 гривен
Чернобыльцы 94153 человек - 11423 гривен
Прокуроры 5979 человек - 21571 гривна
Данные на 1 января 2023 года.
Давайте, платите пенсионный сбор! Может и получите пенсию расчитаную по «хитрой» формуле.
+
+15
Disorder
Disorder
11 жовтня 2023, 15:56
#
5500 FPV drones per month
+
+8
Genna Smatko
Genna Smatko
11 жовтня 2023, 14:15
#
У пенсионерів судів і прокурорів вирісла пенсія. Як завжди вони їдять мясо, а бідні капусту у середньому ми всі їмо голубці.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 14:55
#
…в то же время, инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3%… ой, как интересно, это по формуле рассчитывали гос стата? А что там с ценами на лекарства?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 15:15
#
Вот читаю, уже раз третий и так рад за наших пенсионеров.
Ну ладно вот один документ —
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281−17#Text
Очень такой хитрый, но очень интересный, о том что нам, гражданам можно и нужно есть в месяц и как это считается.
Мука 800 грамм, хлеб 5.2 кг, макароны 300 грамм, рис 200 грамм, гречка 200 грамм. овсянка 100 грамм, картошка 7.2 кг, сахар 2 кг, сыр твердый 300 грамм и т. п.
Мясо говядина — 1.2 кг, свинина 700 грамм, рыба (карп) 600 грамм, сельдь 300 грамм, масло сливочное 400 грамм, яйца 18 штук, сало 400 грамм, птица 1 кг и т. п.
Это не полный список продуктов на месяц. Так что пенсии должно хватить и помните что!!! носков вы должны купить на год не больше семи пар и пять пар трусов на два года!
Живите и радуйтесь!
Да, чуть не забыл, все знают что человек смертен, и это всегда не вовремя ( прошу прощения за Булгаковский сарказм) но наше государство, через пенсионный фонд поддерживает родственников умершего выплатой двух пенсий на момент смерти. Значит работяга, проработавший всю жизнь на стройке посмертно получит две пенсии ( условно ) по 4 -5 тысяч, а Судья соответственно около 200 т гривен. Как я рад за судей и их родственников.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 15:27
#
Если ссылка будет не будет работа, то привожу «шапку» документа

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 03.02.2017 № 178/147/31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 281/30149
Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму

И второй, более ранний документ —
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т, А Н О В А
від 14 квітня 2000 р. N 656 Київ
Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення

Ну очень рекомендую для ознакомления.
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