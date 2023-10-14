Wizz Air розібрав на запчастини два з трьох літаків, які застрягли в аеропорту «Київ»

Угорський лоукостер Wizz Air розібрав на запчастини два з трьох літаків Airbus 320, які застрягли в українському аеропорту «Київ» (Жуляни) після повномасштабного вторгнення, але не втрачає сподівання вивезти останнє ціле авіасудно, повідомив голова Wizz Air Йожеф Вараді в інтерв'ю італійському виданню L'Economia.

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«Нам вдалося врятувати одне судно, яке залишалося у Львові (літак евакуювали, і нині він здійснює регулярні рейси, — ред.). Залишилося три: з двох нам вдалося привезти двигуни до Польщі. Залишилося одне (судно) — воно в хорошому стані, але ми поки що не можемо його безпечно вивезти з країни», — сказав Вараді.

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За інформацією джерел агентства «Інтерфакс-Україна», два літаки, двигуни яких евакуювали до Польщі, повністю розібрали на запчастини. Третє судно отримує необхідне обслуговування в Україні й готове до вильоту за сприятливих обставин.

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