Національний банк зобов'язав банки і небанківські установи, що надають послуги приймання валюти на інкасо, вказувати інформацію про терміни виплати клієнтам відшкодування за прийняті на обмін іноземні банкноти. Відповідна постанова № 122 правління НБУ від 2 жовтня 2023 року опублікована на сайті регулятора.
Нацбанк зобов'язав банки декларувати терміни обміну прийнятої на інкасо валюти
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Тепер надавачі послуги інкасо зобов'язані повідомляти клієнтів про:
- встановлені тарифи на послугу,
- критерії значного зношення або пошкодження банкнот інвалюти,
- строки виплати відшкодування за прийняті банкноти у відкритому доступі, зокрема на електронних пристроях за наявності таких.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 13 липня 7 банків із 65, що працюють на ринку, надавали послугу з приймання зношеної іноземної валюти на інкасо, серед них:
- Райффайзен Банк — 10% суми;
- ПУМБ — 12% суми;
- Акордбанк — 15% суми;
- Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);
- Перший інвестиційний банк — 15% суми;
- Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;
- МТБ Банк — 50% суми.
Пізніше від неї відмовився Укрексімбанк.
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Джерело: Мінфін
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