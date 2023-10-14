Нацбанк зобов'язав банки декларувати терміни обміну прийнятої на інкасо валюти

Національний банк зобов'язав банки і небанківські установи, що надають послуги приймання валюти на інкасо, вказувати інформацію про терміни виплати клієнтам відшкодування за прийняті на обмін іноземні банкноти. Відповідна постанова № 122 правління НБУ від 2 жовтня 2023 року опублікована на сайті регулятора.

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Тепер надавачі послуги інкасо зобов'язані повідомляти клієнтів про:

встановлені тарифи на послугу,

критерії значного зношення або пошкодження банкнот інвалюти,

строки виплати відшкодування за прийняті банкноти у відкритому доступі, зокрема на електронних пристроях за наявності таких.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 13 липня 7 банків із 65, що працюють на ринку, надавали послугу з приймання зношеної іноземної валюти на інкасо, серед них:

Пізніше від неї відмовився Укрексімбанк.

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