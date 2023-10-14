НБУ за тиждень вдвічі зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 9 по 13 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,25 млн і продав $575,24 млн. Чистий продаж валюти становив $574,99 млн проти $1 151,69 млн минулого тижня — це був найбільший обсяг продажу валюти за тиждень з початку року. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $576,7 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $208,28 млн;

продав $21 201,48 млн.

Чистий продаж валюти становив $20 993,2 млн.

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