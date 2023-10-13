Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону для водіїв вантажівок та автобусів

Кабінет міністрів збільшив кількість працівників перевізників, які можуть перетинати державний кордон як водії вантажівок та автобусів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Нововведення схвалені з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

Збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати держкордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата:

для вантажних транспортних засобів збільшено з одного водія до двох;

для пасажирських — з двох водіїв до трьох.

Відповідні зміни внесено до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

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