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13 жовтня 2023, 19:34 Читать на русском

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону для водіїв вантажівок та автобусів

Кабінет міністрів збільшив кількість працівників перевізників, які можуть перетинати державний кордон як водії вантажівок та автобусів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів збільшив кількість працівників перевізників, які можуть перетинати державний кордон як водії вантажівок та автобусів.
Фото: freepik.com

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Нововведення схвалені з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

Збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати держкордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата:

  • для вантажних транспортних засобів збільшено з одного водія до двох;
  • для пасажирських — з двох водіїв до трьох.

Відповідні зміни внесено до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
0
matroskin
matroskin
13 жовтня 2023, 19:44
#
Теперь «дальнобойщики» демпингонут «волонтеров», квота в 2 раза возросла. 😂😂😂
+
0
yarg
yarg
13 жовтня 2023, 19:57
#
Нет.
была большая проблема для дальних рейсов. Водитель не может работать больше 8 часов. 2 водителя — 16 часов. И нужно делать остановку. за нарушение — огромный штраф.
остановки в европе — не так просто. можно стоять не везде , куча нюансов.
Теперь на рейс в Францию будет 3 водителя — будут меняться и ехать без остановок.
примерно так.
+
+15
matroskin
matroskin
13 жовтня 2023, 20:04
#
Я писал о схемах переправки уклонистов за границу, а именно о схемах «волонтер» и «водитель», которые до сегодня стоили одинаково.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
13 жовтня 2023, 21:10
#
Кто такие уклонисты?
+
0
matroskin
matroskin
13 жовтня 2023, 21:38
#
В данном случае: физически здоровые «мужчины», желающие пересидеть войну за границей и даже готовые за это заплатить.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 жовтня 2023, 22:18
#
А від чого вони «уклоняються»?
Не хочуть отримувати від кнурів з ТЦК повістки оформлені з ознаками підробки документів?
Людину можно назвати «уклоністом» тільки якшо вона проігнорувала відправку.
Але фейсбучні псевдопатріотичні чмоні з радістю ділять українців на чорну та білу кістку.
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