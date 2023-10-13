Німеччина надала Укренерго 76 мільйонів євро допомоги для укріплення захисту енергооб'єктів

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК «Укренерго». Кошти будуть спрямовані на будівництво інженерного захисту підстанцій. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Кошти також підуть на встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою.

За словами голови Укренерго Володимира Кудрицького, ці заходи допоможуть покращити надійність енергоживлення споживачів.

«Також надане фінансування допоможе Укренерго у подальшій розбудові взаємозв'язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи», — заявив він.

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Загалом, Укренерго залучило понад 220 млн євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій. Окрім цього, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій Укренерго.

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