Клієнти Приватбанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток у шести країнах Європи
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Замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно у Приват24. Отримати картку Приватбанку можна у відділеннях або через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у:
- Польщі,
- Молдові,
- Литві,
- Німеччині,
- Чехії,
- Румунії.
Вартість послуги
До кінця січня 2024 року доставка карток Приватбанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.
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Нагадаємо
Від початку повномасштабної війни Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток.
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