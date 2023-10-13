Приватбанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток у шести країнах Європи

Клієнти Приватбанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно у Приват24. Отримати картку Приватбанку можна у відділеннях або через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у:

Польщі,

Молдові,

Литві,

Німеччині,

Чехії,

Румунії.

Вартість послуги

До кінця січня 2024 року доставка карток Приватбанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.

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Нагадаємо

Від початку повномасштабної війни Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток.

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