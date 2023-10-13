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13 жовтня 2023, 13:05 Читать на русском

Приватбанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток у шести країнах Європи

Клієнти Приватбанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба банку.

Клієнти Приватбанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи.
Фото: Приватбанк

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно у Приват24. Отримати картку Приватбанку можна у відділеннях або через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у:

  • Польщі,
  • Молдові,
  • Литві,
  • Німеччині,
  • Чехії,
  • Румунії.

Вартість послуги

До кінця січня 2024 року доставка карток Приватбанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.

Читайте також: Найкращий відгук вересня: чому в Приватбанку краще не доводити до блокування валютної картки

Нагадаємо

Від початку повномасштабної війни Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
13 жовтня 2023, 13:16
#
От би ще зняти обмеження на відкриття рахунків іноземцям — була б гарна послуга що приносить дохід.
+
0
Kankakee
Kankakee
13 жовтня 2023, 15:24
#
Картки яких іноземних банків можна оформити в Україні зараз?
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