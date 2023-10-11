Ізраїль наказав Chevron закрити велике родовище газу, що призвело до зростання цін у Європі

Ізраїль розпорядився закрити велике газове родовище, яким управляє компанія Chevron у східному Середземномор'ї, посилаючись на міркування безпеки. Це стало причиною зростання цін у Європі, повідомляє Bloomberg.

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«У зв'язку із ситуацією органи безпеки наказали тимчасово припинити постачання природного газу з резервуару Тамар», — йдеться у заяві міністерства енергетики країни.

Відкриття родовищ газу в Ізраїлі за останні два десятиліття змінило економіку країни, а закриття родовища приблизно за 80 кілометрів на захід від Хайфи ставить під загрозу його плани стати великим регіональним постачальником.

У серпні Ізраїль заявив, що експортуватиме більше газу до Єгипту за цим проектом на тлі зміцнення зв'язків зі своїм сусідом.

Зростання цін

Частина поставок до Єгипту йде до Європи, де покупці все більше покладаються на альтернативи російським трубопровідним потокам. У короткостроковій перспективі зупинка родовища може призвести до зниження поставок або навіть затримок. Ціни на газ у Європі зросли на 14%.

Chevron розглядає можливість розширення виробництва в Ізраїлі та постачання палива на сусідні ринки або переробки його в ЗПГ для Європи, включаючи можливість будівництва плавучого заводу.

Атаки ХАМАСу і подальша відповідь Ізраїлю ставлять питання про майбутню безпеку регіону, зазначає Bloomberg.

«Нашим головним пріоритетом є безпека нашого персоналу, спільнот, в яких ми працюємо, навколишнього середовища та наших об'єктів», — йдеться у заяві Chevron.

Компанія, як і раніше, забезпечує клієнтів в Ізраїлі та регіоні ще одним великим проєктом під назвою «Левіафан».

За даними Chevron, газ на родовищі Тамар видобувається із шести свердловин, видобуток із кожної становить від 7,1 до 8,5 млн кубометрів на день.

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