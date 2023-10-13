Курс валют на 13 жовтня: Долар на готівковому ринку у покупці зріс на 10 копійок

У п'ятницю, 13 жовтня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 4 копійки, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,18 євро — 40,40−40,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,39−36,41 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,35−38,36 грн/євро.

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