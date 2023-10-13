Курс валют НБУ: долар подешевшав на чотири копійки

Національний банк України встановив на 13 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,39 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 4 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 13 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,64 грн. Євро подорожчало на 1 копійку.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 36 копійок у купівлі та на 35 копійок у продажу.

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