Курс валют НБУ: долар подешевшав на шість копійок

Національний банк України встановив на 12 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,4385 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 12 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,63 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 3 копійки у купівлі та продажу.

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