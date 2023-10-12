В проєкті держбюджету-2024 Кабмін заклав понад 40 мільярдів на фінансування програм підтримки бізнесу

Український бізнес, який продовжує працювати та намагається розвиватись, попри війну, має отримати від уряду максимальну підтримку. Про це зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

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За її словами, в проекті Державного бюджету на 2024 рік уряд заклав понад 40 млрд грн на фінансування програм підтримки бізнесу. Зокрема, 18 млрд грн на підтримку малого й середнього бізнесу через доступне кредитування та понад 3,5 млрд грн — через надання грантів на розвиток.

1,4 млрд грн передбачено на гранти для переробних переробних підприємств, щоб стимулювати їх створення та розширення діючих, адже Україна прагне збільшити частку переробної промисловості у ВВП з нинішніх 10% до 20−25%.

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Також наступного року буде відновлена програма компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва, на яку закладено 1 млрд грн.

Окрім того, вперше в бюджеті передбачені кошти на розвиток індустріальних парків — 1 млрд грн, ще 3 млрд грн — на підтримку реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, а також 2 млрд грн на гуманітарне розмінування, якого потребують аграрії.

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