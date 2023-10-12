Французький виробник електричного обладнання Legrand продав бізнес у росії

Французька група Legrand, яка виробляє широкий спектр електроустаткування різного ступеня складності, завершила продаж своїх активів у росії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що угода про продаж російського бізнесу місцевому гравцю набула чинності 4 жовтня.

«Legrand більше не буде працювати на російському ринку», — заявили у компанії.

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Legrand вирішила піти з Росії наприкінці січня через «зростання операційних труднощів та невизначеності». Тоді вона повідомила, що розглядає різні варіанти, щоб забезпечити передачу свого бізнесу.

Новий власник трьох заводів Legrand

За даними росЗМІ, новим власником трьох російських заводів Legrand та 20 представництв стала місцева електротехнічна компанія IEK Group.

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