Xerox продала бізнес у росії місцевому керівництву

Американська корпорація Xerox продала російський підрозділ ТОВ «Ксерокс (СНД)» місцевим топ-менеджерам. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Xerox йде з росії і передає бізнес локальному менеджменту шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства», — заявили в компанії.

ТОВ «Ксерокс (СНД)» продовжує працювати як незалежна організація, найближчим часом змінить найменування та не буде пов'язане з корпорацією Xerox.

У цьому умови угоди не розкриваються. Варто зазначити, що з березня 2022 року Xerox призупинила всі постачання до росії.

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