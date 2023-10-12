НБУ хоче розробити «План Б» з МВФ для збереження міжнародної підтримки України

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«План Б»

Під час зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат в Мараркеші він сказав, що турбулентність може статися будь-де та в будь-який час, тому потрібен системний глобальний запобіжник.

«Ми маємо розробити наш спільний детальний „План Б“, щоб забезпечити сталість програми розширеного фінансування та зберегти макрофінансову стійкість України за будь-яких умов», — сказав Пишний.

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Зі свого боку Гопінат відзначила успішний перехід НБУ до керованої гнучкості курсу, а також підтвердила як розуміння Фондом потреб України, так і готовність до розроблення запобіжників на випадок реалізації ризиків.