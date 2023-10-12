Глава МВФ: Україна відновлюється швидше, ніж ми очікували

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Що кажуть у МВФ

«Другий огляд (за програмою МВФ для України — ред.) — як і перший, який ми завершили в червні — демонструє, що управління економікою країни, незважаючи на війну, є блискучим», — відзначила глава Фонду.

Вона зауважила, що, «по-перше, Україна відновлюється швидше, ніж ми очікували спочатку». Георгієва зазначила, що МВФ очікує зростання ВВП України в межах від 1% до 3% до кінця цього року, за її словами «більше до 3%». Але водночас, продовжила вона, українська сторона запевняє, що перевершить і цей поріг.

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«По-друге, ми бачимо продовження структурних реформ, складних реформ — вони важкі в мирний час, і ще складніші в умовах війни — але вони впроваджуються», — наголосила очільниця МВФ.

По-третє, вона високо оцінила політику українського уряду щодо захисту макроекономічної та фінансової стабільності. Крім того, Георгієва нагадала, що НБУ вже зараз поступово переходить до керованого гнучкого обмінного курсу.

«Це все дуже добре, але це зберігатиметься лише за нашої непохитної підтримки», — додала Георгієва.

Нагадаємо

В останній доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO) МВФ спрогнозував зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, що значно відрізняється від квітневого прогнозу фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни.

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