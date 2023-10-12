Україна, яка з початку цього року отримала від США $10,9 млрд фінансування державного бюджету у вигляді грантів, розраховує до кінця цього року на збільшення цієї суми до $13,2 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс-Україна».
Україна розраховує ще на $2,3 млрд від США до кінця року — Шмигаль
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«Працюємо над тим, щоб так було і наступного року», — сказав він на відкритті Київського міжнародного економічного форуму в четвер.
Він нагадав, що дефіцит бюджету цього року все ще залишається на рівні 20% ВВП, проте вдалося його профінансувати без емісії за рахунок зовнішнього фінансування. Якщо торік було отримано $32 млрд грантів і пільгових кредитів, то цьогоріч очікується $42 млрд, уточнив Шмигаль.
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Міністр фінансів України Сергій Марченко напередодні повідомив про отримання чергового траншу грантової допомоги США в розмірі $1,15 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку за Проєктом PEACE in Ukraine.
Статтю з продовженням цього фінансування було виключено з проміжного бюджету США на жовтень-грудень 2023 року через кризу в Конгресі.
Уряд України оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на наступний рік у $42,9 млрд. Передбачається, що ЄС може виділити $18 млрд, а США — $12−14 млрд, тоді як решту суми нададуть МВФ, Світовий банк та інші двосторонні партнери.
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