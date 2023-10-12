Україна розраховує ще на $2,3 млрд від США до кінця року — Шмигаль

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

12 жовтня 2023, 15:37 Читать на русском

Україна розраховує ще на $2,3 млрд від США до кінця року — Шмигаль

Україна, яка з початку цього року отримала від США $10,9 млрд фінансування державного бюджету у вигляді грантів, розраховує до кінця цього року на збільшення цієї суми до $13,2 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс-Україна».

Україна, яка з початку цього року отримала від США $10,9 млрд фінансування державного бюджету у вигляді грантів, розраховує до кінця цього року на збільшення цієї суми до $13,2 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс-Україна».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Працюємо над тим, щоб так було і наступного року», — сказав він на відкритті Київського міжнародного економічного форуму в четвер.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Працюємо над тим, щоб так було і наступного року», — сказав він на відкритті Київського міжнародного економічного форуму в четвер.

Він нагадав, що дефіцит бюджету цього року все ще залишається на рівні 20% ВВП, проте вдалося його профінансувати без емісії за рахунок зовнішнього фінансування. Якщо торік було отримано $32 млрд грантів і пільгових кредитів, то цьогоріч очікується $42 млрд, уточнив Шмигаль.

Читайте: Прем'єр прогнозує, що інфляція в Україні у 2023 році не перевищуватиме 8−9%

Міністр фінансів України Сергій Марченко напередодні повідомив про отримання чергового траншу грантової допомоги США в розмірі $1,15 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку за Проєктом PEACE in Ukraine.

Статтю з продовженням цього фінансування було виключено з проміжного бюджету США на жовтень-грудень 2023 року через кризу в Конгресі.

Уряд України оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на наступний рік у $42,9 млрд. Передбачається, що ЄС може виділити $18 млрд, а США — $12−14 млрд, тоді як решту суми нададуть МВФ, Світовий банк та інші двосторонні партнери.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами