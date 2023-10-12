Україна розраховує ще на $2,3 млрд від США до кінця року — Шмигаль

Україна, яка з початку цього року отримала від США $10,9 млрд фінансування державного бюджету у вигляді грантів, розраховує до кінця цього року на збільшення цієї суми до $13,2 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Працюємо над тим, щоб так було і наступного року», — сказав він на відкритті Київського міжнародного економічного форуму в четвер.

Він нагадав, що дефіцит бюджету цього року все ще залишається на рівні 20% ВВП, проте вдалося його профінансувати без емісії за рахунок зовнішнього фінансування. Якщо торік було отримано $32 млрд грантів і пільгових кредитів, то цьогоріч очікується $42 млрд, уточнив Шмигаль.

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