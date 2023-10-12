Найгірше IPO року: акції німецької взуттєвої компанії Birkenstock обвалились після виходу на біржу

Акції німецької взуттєвої компанії Birkenstock впали на 12,6% на Нью-Йоркській фондовій біржі після первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму $1,48 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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Це найгірший показник щонайменше за останні два роки для розміщень вартістю понад $1 млрд у США.

Агентство зазначає, що із понад 300 IPO у США такого розміру за минуле століття лише 13 показали гірші результати. Останньою з них була AppLovin Corp., яка закрилася на 18,5% нижче ціни IPO у квітні 2021 року.

Акції Birkenstock розміщувались за ціною $46, а після відкриття вартість паперів упала до $41.

На момент закриття торгів акції Birkenstock торгувалися за ціною $40,2. Ринкова капіталізація компанії, враховуючи зарезервовані для працівників акції, оцінюється приблизно у $8,15 млрд.

Вартість розміщення становила $1,48 млрд, Birkenstock та її найбільший приватний інвестор L Catterton разом виставили на продаж близько 32 млн акцій.

Birkenstock планує використати гроші від розміщення на погашення боргів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Birkenstock Holding залучила близько $1,48 млрд під час першого публічного продажу акцій.

Довідка

Компанія Birkenstock була заснована у 1774 році та розвивалася як сімейний бізнес. Два роки тому Birkenstock була придбана приватною інвестиційною фірмою L Catterton та сімейною інвестиційною компанією Бернара Арно — французького мільярдера, голови конгломерату люксових брендів LVMH. На той момент вартість угоди оцінювалася у $4,85 млрд.

Сімейна холдингова компанія голови LVMH Бернара Арно — Financière Agache, яка вже інвестувала в Birkenstock, може в рамках IPO купити акції на суму до $325 млн. Фонди, керовані Durable Capital Partners LP та Norges Bank Investment Management, планують купити акції на суму $300 млн.