Німецька взуттєва компанія Birkenstock Holding залучила близько $1,48 млрд під час першого публічного продажу акцій (IPO). Про це повідомляє The New York Times.
Німецька взуттєва компанія Birkenstock залучила $1,48 мільярда на IPO
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Birkenstock встановила ціну своїх акцій приблизно в середині діапазону, про який компанія заявила на початку цього місяця, оцінивши компанію в понад $9 млрд.
Birkenstock розміщує свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BIRK. Компанія оцінила свої акції в $46 за папір.
Раніше Birkenstock заявляла, що очікує встановити ціну від $44 до $49. У рамках розміщення було продано понад 32 млн акцій.
Довідка
Компанія Birkenstock була заснована у 1774 році та розвивалася як сімейний бізнес. Два роки тому Birkenstock була придбана приватною інвестиційною фірмою L Catterton та сімейною інвестиційною компанією Бернара Арно — французького мільярдера, голови конгломерату люксових брендів LVMH. На той момент вартість угоди оцінювалася у $4,85 млрд.
Сімейна холдингова компанія голови LVMH Бернара Арно — Financière Agache, яка вже інвестувала в Birkenstock, може в рамках IPO купити акції на суму до $325 млн. Фонди, керовані Durable Capital Partners LP та Norges Bank Investment Management, планують купити акції на суму $300 млн.
Коментарі