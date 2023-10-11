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11 жовтня 2023, 15:07 Читать на русском

Німецька взуттєва компанія Birkenstock залучила $1,48 мільярда на IPO

Німецька взуттєва компанія Birkenstock Holding залучила близько $1,48 млрд під час першого публічного продажу акцій (IPO). Про це повідомляє The New York Times.

Німецька взуттєва компанія Birkenstock Holding залучила близько $1,48 млрд під час першого публічного продажу акцій (IPO).
Фото: pixabay.com

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Birkenstock встановила ціну своїх акцій приблизно в середині діапазону, про який компанія заявила на початку цього місяця, оцінивши компанію в понад $9 млрд.

Birkenstock розміщує свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BIRK. Компанія оцінила свої акції в $46 за папір.

Раніше Birkenstock заявляла, що очікує встановити ціну від $44 до $49. У рамках розміщення було продано понад 32 млн акцій.

Довідка

Компанія Birkenstock була заснована у 1774 році та розвивалася як сімейний бізнес. Два роки тому Birkenstock була придбана приватною інвестиційною фірмою L Catterton та сімейною інвестиційною компанією Бернара Арно — французького мільярдера, голови конгломерату люксових брендів LVMH. На той момент вартість угоди оцінювалася у $4,85 млрд.

Сімейна холдингова компанія голови LVMH Бернара Арно — Financière Agache, яка вже інвестувала в Birkenstock, може в рамках IPO купити акції на суму до $325 млн. Фонди, керовані Durable Capital Partners LP та Norges Bank Investment Management, планують купити акції на суму $300 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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