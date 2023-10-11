Німецька взуттєва компанія Birkenstock залучила $1,48 мільярда на IPO

Німецька взуттєва компанія Birkenstock Holding залучила близько $1,48 млрд під час першого публічного продажу акцій (IPO). Про це повідомляє The New York Times.

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Birkenstock встановила ціну своїх акцій приблизно в середині діапазону, про який компанія заявила на початку цього місяця, оцінивши компанію в понад $9 млрд.

Birkenstock розміщує свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BIRK. Компанія оцінила свої акції в $46 за папір.

Раніше Birkenstock заявляла, що очікує встановити ціну від $44 до $49. У рамках розміщення було продано понад 32 млн акцій.

Довідка

Компанія Birkenstock була заснована у 1774 році та розвивалася як сімейний бізнес. Два роки тому Birkenstock була придбана приватною інвестиційною фірмою L Catterton та сімейною інвестиційною компанією Бернара Арно — французького мільярдера, голови конгломерату люксових брендів LVMH. На той момент вартість угоди оцінювалася у $4,85 млрд.