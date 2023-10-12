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12 жовтня 2023, 14:50 Читать на русском

Нові процесори Qualcomm для персональних комп'ютерів будуть називатися Snapdragon X

Компанія Qualcomm розповіла про зміну бренду Arm-процесорів. Відтепер її чіпи, призначені для персональних комп'ютерів, отримають ім'я Snapdragon X. У керівництві компанії зазначили, що з того часу, як вона представила систему Snapdragon 8cx, межі інновацій у сегменті створення споживчих та комерційних ПК, що мають високу потужність, розширюються. Про це повідомляють експерти LBLV.

Qualcomm заявляє, що є піонером у сфері комп'ютерних розробок, оскільки першою на Землі представила 5G ПК та NPU, здатний вирішувати завдання ШІ на ноутбуці. Крім того, ця компанія залишається лідером із продуктивності на ват. Термін роботи техніки, що забезпечується нею, на одному заряді акумуляторної батареї становить кілька діб.

Ще в Qualcomm зазначили, що наступного року очікують на перелом в індустрії персональних комп'ютерів. У фірмі розраховують, що нові Snapdragon X здатні вивести продуктивність комп'ютерів на новий рівень, а також досягти розвитку сфер ШІ, автономної роботи та зв'язку.

У чіпах Snapdragon X використовуватимуться розробки Nuvia

В основі пристроїв компанії, що належать до нової серії, лежатиме її багаторічний досвід у галузі створення гетерогенних обчислювальних систем, які базуються на CPU, GPU та NPU. Фірма має намір використовувати власний інноваційний чіп Oryon, щоб досягти якісного розвитку у сферах продуктивності та енергетичної ефективності. Її нова розробка, об'єднана з NPU, дозволить прискорити роботу на техніці для нової генеративної епохи ШІ.

Qualcomm має намір використовувати позначку X, аби виділяти свої рішення, призначені для персональних комп'ютерів серед інших груп продукції.

На думку аналітиків LBLV, в основі нових чіпів полягатиме інтелектуальна власність Nuvia. Пов'язані з нею розробки відрізняються вищими рівнями продуктивності та енергетичної ефективності. Ця фірма була поглинена Qualcomm на початку весни 2021-го. Вартість її придбання становила $1,4 мільярда.

Кирило Дорофєєв, фінансовий аналітик LBLV.

Джерело: Мінфін
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