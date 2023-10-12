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12 жовтня 2023, 14:26 Читать на русском

Коли в Україні відкриють декларації чиновників. У Мін'юсті дали відповідь

Декларації українських чиновників повинні відкрити для громадськості до кінця січня 2024 року. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Декларації українських чиновників повинні відкрити для громадськості до кінця січня 2024 року.
Фото: armyinform.com.ua

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За його словами, наразі триває підготовчий період унормування функціоналу дій органів держвлади щодо того, хто і як імплементовуватиме закон про відновлення е-декларування.

Також формується перелік посад, які залишаться закритими. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які воюють. Виключення — члени ВЛК, особи, відповідальні за закупівлі тощо. Вони подаватимуть декларації, які будуть публічними.

«Зараз триває підготовчий період, але в будь-якому випадку до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації будуть подані, будуть розкриті для публіки», — підсумував Малюська.

Він також зазначив, що потрібно близько місяця на підготовку підзаконних нормативних актів, ще два місяці виділяють на підготовку програмного забезпечення, яке дозволить відкривати категорії держслужбовців та політиків, які подають декларації, і відомості щодо яких залишать закритими.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534, який передбачає відновлення електронного декларування.

На початку вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше Зеленський ветував законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

20 вересня парламент проголосував за поправки президента Зеленського до законопроєкту про відновлення е-декларування, які передбачають одразу відкриття декларацій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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