Курс валют на 12 жовтня: Долар в обмінниках подешевшав у покупці на 4 копійки

У четвер, 12 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу додало 5 копійок.

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В обмінниках долар у покупці подешевшав на 4 копійки, а у продажу на 1 копійку. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу додав 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 40,50−40,77 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,43−36,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,75−38,76 грн/євро.

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