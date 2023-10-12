США закликають Україну зосереджуватися на боротьбі з корупцією та продовжувати реформи

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Що кажуть в Мінфіні США

«Україна продемонструвала доблесну стійкість, а її уряд виконав чудову роботу за останні півтора року, підтримуючи українську економіку та український народ», — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона зазначила, що президент Володимир Зеленський весь цей час чітко зосереджувався на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності та належного управління.

«Продовження розв'язання цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговують українці», — наголосила Єллен.

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Вона зауважила, що економічна команда України також «продемонструвала розумну політику та досягла впевнених результатів у неймовірно складній ситуації». Україні необхідно продовжувати реалізацію реформ, передбачені поточною програмою розширеного фінансування МВФ.

«Продовження зусиль у рамках програми матиме важливе значення для відновлення та реконструкції», — наголосила глава мінфіну США.

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