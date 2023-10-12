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12 жовтня 2023, 10:19 Читать на русском

США закликають Україну зосереджуватися на боротьбі з корупцією та продовжувати реформи

Україна досягла певних змін у реформах, попри повномасштабне вторгнення росії, проте Сполучені Штати закликають продовжувати боротьбу з корупцією задля відновлення та реконструкції країни після війни. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Україна досягла певних змін у реформах, попри повномасштабне вторгнення росії, проте Сполучені Штати закликають продовжувати боротьбу з корупцією задля відновлення та реконструкції країни після війни.
Фото: rbc.ua

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Що кажуть в Мінфіні США

«Україна продемонструвала доблесну стійкість, а її уряд виконав чудову роботу за останні півтора року, підтримуючи українську економіку та український народ», — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона зазначила, що президент Володимир Зеленський весь цей час чітко зосереджувався на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності та належного управління.

«Продовження розв'язання цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговують українці», — наголосила Єллен.

Читайте: Україна отримала $1,15 мільярда грантових коштів від США

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Вона зауважила, що економічна команда України також «продемонструвала розумну політику та досягла впевнених результатів у неймовірно складній ситуації». Україні необхідно продовжувати реалізацію реформ, передбачені поточною програмою розширеного фінансування МВФ.

«Продовження зусиль у рамках програми матиме важливе значення для відновлення та реконструкції», — наголосила глава мінфіну США.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Три літри
Три літри
12 жовтня 2023, 11:14
#
А ми що, вже перемогли за допомогою наданих нам ракет ATACMS та літаків F-16? Перше все ще в неофіційних обіцянках, другого США нам взагалі не обіцяє хоча воно нам було треба ще навесні 2022.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 жовтня 2023, 11:16
#
Вот тут, трех литровый, я на 150% с тобой!
+
0
preyvanamor
preyvanamor
12 жовтня 2023, 11:55
#
Приєднуюсь до порад сша і раджу сша того самого!
це ж не українська армія «загубила» 6 млрд. доларів, а потім «знайшла»…
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