Україна досягла певних змін у реформах, попри повномасштабне вторгнення росії, проте Сполучені Штати закликають продовжувати боротьбу з корупцією задля відновлення та реконструкції країни після війни. Про це повідомляє міністерство фінансів США.
США закликають Україну зосереджуватися на боротьбі з корупцією та продовжувати реформи
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Що кажуть в Мінфіні США
«Україна продемонструвала доблесну стійкість, а її уряд виконав чудову роботу за останні півтора року, підтримуючи українську економіку та український народ», — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
Вона зазначила, що президент Володимир Зеленський весь цей час чітко зосереджувався на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності та належного управління.
«Продовження розв'язання цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговують українці», — наголосила Єллен.
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Вона зауважила, що економічна команда України також «продемонструвала розумну політику та досягла впевнених результатів у неймовірно складній ситуації». Україні необхідно продовжувати реалізацію реформ, передбачені поточною програмою розширеного фінансування МВФ.
«Продовження зусиль у рамках програми матиме важливе значення для відновлення та реконструкції», — наголосила глава мінфіну США.
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Коментарі - 3
це ж не українська армія «загубила» 6 млрд. доларів, а потім «знайшла»…