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12 жовтня 2023, 8:33 Читать на русском

ЄС планує виділити Україні 4,5 мільярда євро до кінця 2023 року

Європейський Союз у 2023 році став найбільшим донором України, вже виділивши в рамках інструменту макрофінансової допомоги 13,5 млрд євро і розраховуючи виплатити ще 4,5 млрд євро до кінця року. Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, пише Інтерфакс-Україна.

Європейський Союз у 2023 році став найбільшим донором України, вже виділивши в рамках інструменту макрофінансової допомоги 13,5 млрд євро і розраховуючи виплатити ще 4,5 млрд євро до кінця року.
Фото: depositphotos

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Допомога від ЄС

«Загалом прогрес дуже добрий, і я з оптимізмом дивлюся на перспективи того, що Україна виконає всі умови до кінця 2024 року і далі», — сказав він на 4-му засіданні круглого столу міністрів з підтримки України в рамках зборів МВФ і Світового банку у Марракеші.

За його словами, ЄС та інші міжнародні партнери мають пишатися тим фактом, що зробили свій внесок у покриття дефіциту фінансування для України як торік, так і цього року, і завдяки цій солідарності економіка України сьогодні перебуває в кращій формі, ніж багато хто очікував.

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«Ми розраховуємо на підтримку всіх міжнародних партнерів. Ми також повинні максимально узгодити умови надання підтримки між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими інститутами, щоб забезпечити їхню послідовність», — додав єврокомісар, наголосивши, що фінансування залишається ключовим фактором.

Він зазначив, що Україна продемонструвала спроможність продовжувати проводити важливі економічні реформи, нагадавши, що поточні умови фінансової допомоги ЄС передбачають, серед іншого, судову реформу України, поліпшення регулювання економічної діяльності та вдосконалення режиму банкрутства.

«Пропозиція Єврокомісії про виділення $50 млрд на наступні чотири роки дасть нам змогу значно допомогти в задоволенні фінансових потреб України», — зазначив Джентілоні.

Він уточнив, що в рамках цього пакета Ukraine Facility ведеться підготовка Україною плану, бачення зростання, заснованого на реформах та інвестиціях, крім міжнародної фінансової підтримки.

«Новий статус кандидата України також дав потужний імпульс реформам, незважаючи на війну, що триває. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — наголосив єврокомісар.

Донори України

Минулого року основним донором України були США, які виділили тоді $11,98 млрд проти $7,96 млрд від ЄС і закликали європейських колег до більшої активності.

Цього року США надали Україні $10,9 млрд проти $14,66 млрд від ЄС, і очікувані Україною ще $3,3 млрд від Вашингтона до кінця року опинилися під питанням через кризу в Конгрес.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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