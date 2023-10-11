Курс валют НБУ: долар подешевшав на 4 копійки, а євро додало 12 копійок

Національний банк України встановив на 11 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,5058 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 11 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,60 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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