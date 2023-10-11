Бельгія створить спеціальний фонд для України на 1,7 мільярда євро з доходів від заморожених активів рф

Бельгія створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро , до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі 11 жовтня.

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«Ми тут у Бельгії маємо оподаткування на доходи з цих заморожених активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки з прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили це минулого року і зробимо цього року», — зазначив прем'єр.

Ці кошти підуть на військову та гуманітарну допомогу, будуть направлені в Європейський фонд миру, на підтримку макроекономіки України.

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Президент Володимир Зеленський подякував Де Кроо за ініціативу та наголосив, що Бельгія — перша країна, яка використає заморожені російські активи на користь України.

За його словами, кошти фонду на 1,7 млрд євро почнуть використовувати уже наступного року.

«Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти буде спрямовано на безпеку», — заявив Зеленський.

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