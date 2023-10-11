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11 жовтня 2023, 15:53 Читать на русском

Британія надасть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 11 жовтня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів (понад 115 млн євро). Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 11 жовтня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів (понад 115 млн євро).
Фото:depositphotos

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Що відомо про пакет

Новий пакет допомоги включає засоби для розміновування, обслуговування техніки та зміцнення оборонних укріплень для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури.

Про пакет підтримки, який надається коштом Міжнародного фонду для України (IFU), Шаппс оголосить на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Це станеться після підписання нового контракту з раніше оголошеного пакету систем протиповітряної оборони (ППО), який передбачає надання Україні засобів ППО на понад 70 млн фунтів стерлінгів (понад 81 млн євро), зокрема MSI-DS Terrahawk Paladin — платформи, здатної відстежувати та знищувати безпілотники й захищати критичну інфраструктуру.

Читайте: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів

За словами міністра оборони, під час його нещодавнього візиту до Києва він запевнив президента України Володимира Зеленського в тому, що Велика Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреби.

«Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО для захисту цивільного населення від варварських путінських бомбардувань», — заявив Шаппс.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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