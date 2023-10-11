Майже 84% користувачів Binance в Україні впевнені, що криптовалюта необхідна для розвитку економіки — опитування

Понад 83,8% користувачів Binance впевнені, що криптовалюти необхідні для розвитку економіки України, а 42,9% вважають, що регулювання криптовалют призведе до позитивних змін. Про це свідчать дані опитування криптовалютної біржі Binance.

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«Незважаючи на те, що 2022 рік став роком випробувань для всієї криптовалютної індустрії, важливо відзначити, що водночас він дав багато приводів для оптимізму.

І це підтверджують результати опитування — більше ніж 50% опитуваних придбали криптовалюту, вбачаючи в ній потужну інвестиційну перспективу, а 83,8% респондентів впевнені, що криптовалюта потрібна для розвитку економіки України", — прокоментував результати генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом’яков.

Головне з опитування користувачів Binance

Основне ядро аудиторії становлять чоловіки (86,08%) віком від 18 до 45 років — 75%. Найбільш численною аудиторією опитаних є користувачі віком від 26 до 35 років — 35,93%.

11,2% опитаних зайняті у малому та середньому бізнесі, на другому місці (10,9%) опитаних працюють у сфері інформаційних технологій, 10,7% склали працівники зі сфери торгівлі.

Telegram став лідируючим джерелом інформації, з якого опитані користувачі отримують інформацію про криптовалюти (61,4%). Друге місце посідає YouTube — 22,8%, третє місце у Twitter — 5,9%.

Найбільш важливими критеріями вибору платформи для криптоінвестицій респонденти відзначили безпеку та надійність (53,3%), зручний інтерфейс (15,6%) та низькі комісії (11,4%).

Понад 55,7% опитаних вбачають серед причин купівлі криптовалюти інвестиційну перспективу. Також імпульсом до придбання стала війна в країні (14,4%) та нестабільність національної валюти (9,5%). 9,2% респонденти причиною покупки назвали відсутність довіри до традиційної фінансово-економічної системи.

Tether (USDT) є домінуючим криптоактивом серед опитаних користувачів Binance в Україні. Частка володіння становить 22,91%. У трійку також входять Bitcoin (19,41%) і BNB (18,24%), четвертим за популярністю є Ethereum (ETH) (10,91%).

42,94% опитаних респондентів вважають, що регулювання криптовалют призведе до позитивних змін в країні, протилежне вважають 39,92%.

29,41% опитаних користувачів Binance прогнозують зростання першої криптовалюти. Вони вважають, що Bitcoin коштуватиме $30−40 тисяч наступного року. 4,19% прогнозують зростання вартості біткоїна до більш ніж $100 тисяч.

Понад 53,16% респондентів зберігають від 1% до 20% своїх фінансів у криптовалютах. 11,39% респондентів інвестували від 21% до 40% своїх заощаджень у криптовалюти. Лише 2,43% зберігають 100% своїх коштів у криптовалютах.

Понад 43,04% респондентів зберігають свої криптовалюти, обираючи стратегію HODL. 22,6% респондентів використовують криптовалюти для торгівлі, а майже 8,99% виводять криптоактиви у фіатні гроші. Решта 22,52% використовують криптовалюти для пасивного доходу.

Опитування

Опитування було проведено у вересні 2023 року, в ньому взяли участь 1027 респондентів з України.

Головною метою опитування стало незалежне та анонімне дослідження основних трендів, прогнозів та перспектив криптовалютної індустрії на думку користувачів криптовалютної біржі.

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