Нацбанк припускає перегляд інфляції у бік зниження

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Коментар НБУ

«Споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося. Базова інфляція також була дещо нижчою за прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за липень. Такій ціновій динаміці сприяло розширення пропозиції продуктів харчування, а також поліпшення інфляційних і курсових очікувань», — йдеться в повідомленні.

Що стримувало інфляцію

Вагому роль у стримуванні інфляційного тиску та поліпшенні очікувань мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Під впливом зазначених чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ. Проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Для утримання помірної інфляції НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку. Ці та інші чинники враховуватимуться під час чергового перегляду макропрогнозу в жовтні 2023 року.

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У Нацбанку зазначають, що у вересні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) надалі сповільнювалася — до 7,1% з 8,6% у серпні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%.

Нагадаємо

Споживчі ціни у серпні 2023 року порівняно з липнем 2023 року знизилися на 1,4%; у річному вимірі інфляція становила 8,6%.

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