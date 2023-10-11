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11 жовтня 2023, 12:41 Читать на русском

Нацбанк припускає перегляд інфляції у бік зниження

У Національному банку припускають, що під впливом низки чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Національному банку припускають, що під впливом низки чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ.
Фото: depositphotos

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Коментар НБУ

«Споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося. Базова інфляція також була дещо нижчою за прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за липень. Такій ціновій динаміці сприяло розширення пропозиції продуктів харчування, а також поліпшення інфляційних і курсових очікувань», — йдеться в повідомленні.

Що стримувало інфляцію

Вагому роль у стримуванні інфляційного тиску та поліпшенні очікувань мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Під впливом зазначених чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ. Проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Для утримання помірної інфляції НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку. Ці та інші чинники враховуватимуться під час чергового перегляду макропрогнозу в жовтні 2023 року.

Читайте: Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Як змінились ціни

У Нацбанку зазначають, що у вересні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) надалі сповільнювалася — до 7,1% з 8,6% у серпні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%.

Нагадаємо

Споживчі ціни у серпні 2023 року порівняно з липнем 2023 року знизилися на 1,4%; у річному вимірі інфляція становила 8,6%.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 жовтня 2023, 12:57
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Спочатку акцизи на пальне повернули, тепер курс трохи продавлять… інакше інфляція зійде на нуль. Але необхідно розуміти, що був ефект високої бази по інфляції торік… ну і стримувати тарифи, акцизи і курс то не ринкові методи, в тривалій перспективі то дуже небезпечно, тому зараз саме час потроху відпускати пружини.
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TAN72
TAN72
11 жовтня 2023, 15:24
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Казки діда Панаса.
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