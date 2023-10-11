AMD придбає стартап зі штучного інтелекту, намагаючись конкурувати з Nvidia

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) планує придбати стартап зі штучного інтелекту Nod.ai, щоб розширити можливості свого програмного забезпечення. Про це повідомляє Reuters.

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У гонці з конкуруючим виробником мікросхем Nvidia, AMD планує інвестувати значні кошти в критичне програмне забезпечення, необхідне для передових мікросхем компанії AI.

Завдяки більш ніж десятирічній роботі Nvidia створила потужну перевагу на ринку чіпів штучного інтелекту завдяки створюваному програмному забезпеченню та екосистемі розробників програмного забезпечення.

AMD пообіцяла інвестувати та створити уніфіковану колекцію програмного забезпечення для живлення різних чипів, які виробляє компанія.

«Ми виконуємо цю стратегію. І робимо це за рахунок внутрішніх інвестицій, а також зовнішніх придбань», — заявив президент AMD Віктор Пен Reuters.

Придбання Nod.ai вписується в стратегію, оскільки її технологія дозволяє компаніям легше розгортати моделі штучного інтелекту, налаштовані на чіпи AMD. Nod.ai продає свою технологію великим операторам центрів обробки даних, серед інших клієнтів.

Умови угоди

AMD не розкриває умови угоди. Згідно з даними PitchBook, Nod.ai, що базується в Санта-Кларі, Каліфорнія, зібрав приблизно $36,5 млн.

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На початку цього року AMD створила групу AI, яка займатиметься придбанням Nod.ai. У групі працює близько 1500 інженерів — переважна більшість пов’язана з програмним забезпеченням — і AMD планує продовжувати розширювати команду, найнявши 300 додаткових працівників цього року та більше у 2024 році.

Придбання Nod.ai — друге придбання компанії за останні кілька місяців, розповів Пен. Коли його запитали, чи планує компанія збільшити свій портфель додатковими придбаннями, Пен відповів: «Ми завжди в пошуку».