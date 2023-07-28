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28 липня 2023, 14:12 Читать на русском

Американський виробник мікросхем AMD інвестує $400 мільйонів в Індію до 2028 року

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) протягом наступних п'яти років інвестує в Індію близько $400 млн і побудує свій найбільший дизайнерський центр в технологічному центрі Бенгалуру. Про це заявив технічний директор AMD Марк Папермастер на щорічній конференції з напівпровідників в Індії, повідомляє Reuters.

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) протягом наступних п'яти років інвестує в Індію близько $400 млн і побудує свій найбільший дизайнерський центр в технологічному центрі Бенгалуру.
Фото: pixabay.com

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Серед інших спікерів конференції — голова Foxconn Янг Лю та генеральний директор Micron Санджай Мехротра.

«Попри те, що уряд Моді (прем'єр-міністр Індії, — ред.) запізнився, він намагається залучити інвестиції в сектор мікросхем, що зароджується в Індії, щоб затвердити свою репутацію як центру виробництва мікросхем.

AMD заявила, що відкриє свій новий кампус дизайн-центру в Бенгалуру до кінця цього року і створить 3 000 нових інженерних посад протягом п'яти років", — пише агентство.

Папермастер заявив, що індійські команди компанії продовжуватимуть відігравати ключову роль у наданні високопродуктивних та адаптивних рішень, які підтримують клієнтів AMD по всьому світу.

Новий кампус площею 500 тис. квадратних футів збільшить кількість офісів AMD в Індії до 10. В країні вже працює понад 6 500 співробітників компанії.

Чіпи AMD використовуються в широкому спектрі пристроїв — від персональних комп'ютерів до центрів обробки даних. Компанія зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, також працює над чіпом штучного інтелекту, який стане конкурентом лідера ринку Nvidia.

На відміну від свого головного конкурента Intel, AMD передає виробництво розроблених нею чіпів стороннім виробникам, таким як тайванська TSMC.

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TSMC і південнокорейська Samsung є одними з небагатьох елітних виробників мікросхем у світі, які освоїли передове виробництво мікросхем — технологію, за яку зараз змагаються багато країн, щоб уникнути потрясінь у ланцюжку поставок, таких, з якими зіткнулися під час пандемії.

У 2021 році Індія представила програму стимулювання виробництва мікросхем вартістю $10 млрд, але план зазнав невдачі, оскільки жодна компанія досі не змогла отримати дозвіл на створення заводу з виробництва мікросхем, що є центральним елементом амбіцій Моді.

Джерело: Мінфін
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