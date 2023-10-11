Курс валют на 11 жовтня: Долар в банках подешевшав на 10 копійок у покупці

У середу, 11 жовтня, на готівковому ринку курс долара подешевшав на 10 копійок у покупці та не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 2 копійки, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 3 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці та у продажу додав 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,17−38,23, євро — 40,50−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,47−36,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,69−38,71 грн/євро.

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