Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 серпня 2023 року мали 4 млн 155,6 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Євростату.
В ЄС кількість біженців з України у серпні зросла на 41,3 тисяч — Євростат
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Захист для українців
«Порівняно з кінцем липня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилася на 41 275 (+1,0%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+21 830; +1,9%), Чехії (+7 545; +2,1%) і Нідерландах (+2 635; +1,7%)», — зазначає статистичне відомство.
У липні та червні приріст становив по 1,1%, або 45,9−45,8 тис. осіб, тоді як у травні кількість отримувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні — на 51,0 тис. (+1,3%). Усі ці п'ять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині — сумарно приблизно 108 тис. осіб, за якою йде Чехія -39,8 тис.
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Як зазначив Євростат, основною країною, де скорочується кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом, залишається Польща: у серпні — на 10 530, або 1,1%, а загалом за п'ять місяців — на 39,2 тис.
Згідно з даними Євростату, на кінець серпня основними країнами ЄС, які прийняли отримувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 175,70 тис. осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (960,55 тис. осіб; 23,1%) і Чехія (365,09 тис. осіб; 8,8%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,2%.
Згідно з представленими даними, у серпні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС повернулася Іспанія — 184,83 тис., а Болгарія знову стала п'ятою зі 164,88 тис.
Понад 100 тис. таких осіб на кінець липня цього року були також в Італії — 159,89 тис., Румунії — 137,85 тис., Нідерландах — 131,94 тис. і Словаччині — 107,63 тис.
Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії — 92,56 тис., Австрії — 78,35 тис., Литві — 72,23 тис., Бельгії — 70,07 тис., Франції — 66,93 тис. (дані про дітей переважно не включено — Євростат), Швейцарії — 65,39 тис., Фінляндії — 60,10 тис., Португалії — 56,71 тис. і Норвегії — 52,61 тис.
Коментарі - 9
беженцев автоматически уменьшится…
А после их отмены минимум уполовиниться…
И вот вопрос -сколько этих детей или родителей, которые начинают понимать что их дети уже не смогут (или долго будут привыкать) жить в Украине, вернуться на родину?
Возьми и сам посчитай
их количество и озвучь
публично на Минфине…
…только такие дебилы, как ты…
Это же ты писал? Тогда зачем меня спрашиваешь?
Спрашивай тех кто тебя курирует и «крышует»…
И что тебе всё не даёт покоя моя работа
в молодости на советский космос…
Неужели лично тебе нечем гордиться после
получения школьного аттестата на руки,
что тебя так раздражают чужие достижения…
Ну тогда сиди дома, занимайся воспитанием внуков,
вози им из соседнего села молоко внедорожником
или с киевских базаров продукты и мясо с салом.
И не дает мне покоя не твои «достижения «а то вранье которое ты публикуешь!
p/s
Ну, а что мне делать, как-то сам разберусь.
Ты же без проблем постоянно выдумываешь,
а затем и публикуеншь на форуме обо мне своё вранье,
хотя у тебя тоже нет никаких прав публично
распространять своё враньё обо мне.
Но ведь ты считаешь, что тебе можно врать обо мне,
а когда тебя за это посылают в лес или сад — сразу
обижаешься, как маленький ребёнок…
Рекомендую ничего не выдумывать обо мне — тогда
и посылать тебя никуда не прийдётся…
Сделай вид, что меня не знаешь, и я сделаю вид,
что тебя не существует…
1 Ты же …эксперт по укр банкам. и …владелец айти компании…
значит считать умеешь?
2 Все сов программы по космосу закрылись в 1991 году, даже если предположить что ты пишешь правду, на момент работы в одном из НИИ или предприятии, учитывая твое высшее образование, и скорее всего военную кафедру и обязательный год работы ИТР по распределению тебе должно быть на 1991 год. минимум 24 года. Соответственно сейчас 57 лет -предпенсионный возраст. При этом ты не знаешь о тонкостях Украинских пенсионных реалиях — от алгоритма расчета до основных цифр средних зарплат. Ты даже не знаешь о минимальной зарплате в ссср.
3 В свое время ты писал, что в 2014 году ты хотел пойти добровольцем на фронт. Но опять, если бы ты учился в ссср в ВУЗе с или служил в армии, то знал бы что сначала у тебя бы изьяли сов военные документы и выдали «тимчасове посвідчення» ну, а потом только стали с тобой разговаривать, тем более для всех кто был на «кафедре» была отдельная история.
3 Твои заявления о …подписке о неразглашении. которую ты давал в ссср, ни какой силы после 1991 года не имеет силы.
4 И если внимательно читать что ты пишешь, твоой уровень ознакомления с современным законодательством далек от наличия высшего образования.
Продолжать...?