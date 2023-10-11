В ЄС кількість біженців з України у серпні зросла на 41,3 тисяч — Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 серпня 2023 року мали 4 млн 155,6 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Євростату.

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Захист для українців

«Порівняно з кінцем липня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилася на 41 275 (+1,0%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+21 830; +1,9%), Чехії (+7 545; +2,1%) і Нідерландах (+2 635; +1,7%)», — зазначає статистичне відомство.

У липні та червні приріст становив по 1,1%, або 45,9−45,8 тис. осіб, тоді як у травні кількість отримувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні — на 51,0 тис. (+1,3%). Усі ці п'ять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині — сумарно приблизно 108 тис. осіб, за якою йде Чехія -39,8 тис.

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Як зазначив Євростат, основною країною, де скорочується кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом, залишається Польща: у серпні — на 10 530, або 1,1%, а загалом за п'ять місяців — на 39,2 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець серпня основними країнами ЄС, які прийняли отримувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 175,70 тис. осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (960,55 тис. осіб; 23,1%) і Чехія (365,09 тис. осіб; 8,8%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,2%.

Згідно з представленими даними, у серпні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС повернулася Іспанія — 184,83 тис., а Болгарія знову стала п'ятою зі 164,88 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець липня цього року були також в Італії — 159,89 тис., Румунії — 137,85 тис., Нідерландах — 131,94 тис. і Словаччині — 107,63 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії — 92,56 тис., Австрії — 78,35 тис., Литві — 72,23 тис., Бельгії — 70,07 тис., Франції — 66,93 тис. (дані про дітей переважно не включено — Євростат), Швейцарії — 65,39 тис., Фінляндії — 60,10 тис., Португалії — 56,71 тис. і Норвегії — 52,61 тис.