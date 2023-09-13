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13 вересня 2023, 17:47 Читать на русском

Польща втрачає українських біженців, вони їдуть до Німеччини — дослідження

Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини. Про це йдеться в дослідженні «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців», проведеному Міграційною платформою EWL.

Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч. Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч. осіб, а в Німеччині — зросла на понад 410 тис. в той самий час.

Куди їдуть біженці

Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор — наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%).

На думку його авторів, це збігається з попередньою тенденцією економічної міграції громадян України, де рекомендації друзів були головним чинником вибору країни проживання з економічною метою.

Важливу роль відіграли й матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Перебування біженців у Польщі тривало в середньому 4 місяці.

Більша частина біженців з України (52%) прийняли рішення переїхати з Польщі до Німеччини протягом перших трьох місяців перебування в Польщі. Майже кожен третій респондент (32%) провів у Польщі від 4 до 6 місяців. Своєю чергою, середня тривалість перебування опитаних біженців у Польщі становить 4 місяці.

Дослідження показало, що найбільша міграція українських біженців із Польщі до Німеччини відбулася у третьому кварталі 2022 року — це стосувалося аж 41% респондентів. Скоріше за все, це було наслідком поширення інформації про те, що з 1 червня 2022 року біженці з України можуть отримати ту саму допомогу, яку отримують громадяни Німеччини (допомога по безробіттю або соціальне забезпечення).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
13 вересня 2023, 18:00
#
Как видим домой в Украину никто не собирается.
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