Доступ до Реєстру декларацій тимчасово обмежений — НАЗК

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій) обмежений. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

►Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У НАЗК пояснили, що доступ до Реєстру декларацій обмежений через збій у його роботі.

«Наразі проводяться невідкладні заходи з усунення помилки в роботі Реєстру», — йдеться в повідомленні.

Про відновлення доступу до Реєстру декларацій у НАЗК пообіцяли повідомити додатково та перепросили за тимчасові незручності.

Нагадаємо

Сьогодні, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534, який передбачає повернення електронного декларування для чиновників та відкриття доступу до декларацій.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування