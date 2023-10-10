МВФ повернув Україну до оновленого світового довгострокового макропрогнозу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повернув довгостроковий прогноз щодо України до огляду світової економіки (World Economic Outlook), тоді як після початку повномасштабної агресії рф у WEO давали тільки прогноз на поточний рік. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Прогнози України на 2024−2028 рр. тепер включені й відповідають базовому сценарію програми (розширеного фінансування EFF)», — йдеться в оприлюдненому у вівторок оновленому жовтневому макропрогнозі WEO: Navigating Global Divergences.

У попередніх WEO Фонд зазначав, що «для України всі прогнози на 2024−2028 рр. опущені через незвично високий ступінь невизначеності».

Зростання ВВП України

Згідно з оновленим світовим макропрогнозом, МВФ очікує зростання ВВП України у 2023 році на 2% і його прискорення до 3,2% у 2024-му. У 2028 році, за оцінками фонду, українська економіка зростатиме на 4% за рік.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей (Gavin Gray) минулого тижня в Києві повідомив, що в рамках другого перегляду програми EFF передбачається оновлення макроекономічної межі.

Його заступник Натан Епштейн (Natan Epstein) нагадав, що МВФ у червні поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону «від -3% до +1%» до «від +1% до +3%». За його словами, наразі фонд оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону.

«Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік. Але ми бачимо, що, найімовірніше, зростання завершиться цього року на рівні 3%», — сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.

Зниження інфляції

Оприлюднений у WEO макропрогноз для України з базового сценарію програми EFF поки що передбачає зниження інфляції з 26,6% торік до 15,5% цього року і до 10% наступного, хоча за підсумками вересня вона вже знизилася до 7,1%.

Щодо сальдо поточного рахунку платіжного балансу МВФ у WEO прогнозує його дефіцит у 5,7% ВВП цьогоріч після профіциту 5,0% ВВП торік, розширення цього дефіциту до 7,2% ВВП наступного року і звуження до 3,8% ВВП у 2028 році.

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Нагадаємо

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (майже $870 млн за поточним курсом) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного виконання домовленості рішення про другий перегляд програми EFF і виділення третього траншу за нею може бути ухвалено в першій половині грудня.

Водночас Україна поки що не виконала всі структурні маяки програми, необхідні для її другого перегляду.

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