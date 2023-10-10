Курс валют на 10 жовтня: Долар в обмінниках у продажу подешевшав на 5 копійок

У вівторок, 10 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 10 копійок.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 2 копійки, а у продажу подешевшав на 5 копійок. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,02 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,17−38,20, євро — 40,45−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,55−36,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,61−38,61 грн/євро.

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