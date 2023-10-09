АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію до кінця війни

Антимонопольний комітет погодив зниження MasterCard і Visa ставки інтерчейнджу (міжбанківську комісію) з 0,9% до 0,7%. Дана ставка діятиме на період війни. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

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«Антимонопольний комітет України надав на період війни дозвіл компаніям MasterCard Europe S.A. і Visa International Service Association на зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій (ставки інтерчейнджу), які сплачують еквайри на користь емітента, в Україні з 0,9% до 0,7%», — йдеться в повідомленні.

Комітет очікує, що ці зміни дадуть змогу торговельним мережам зберегти чинний рівень цін для споживача, а також сприятимуть розвитку малих і середніх підприємців та загалом економічному розвитку України.

Також наголошується, що указані зміни ухвалено з урахуванням інтересів усіх учасників ринку в умовах воєнного стану.

АМКУ уточнив, що ставка 0,7% діятиме «не раніше наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу комітету відповідно до закону про конкуренцію, до наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану».

Зазначається, що після цього терміну MasterCard і Visa повернуться до узгодженої з АМКУ ще до війни ставки 0,9%.

«Упровадження подальшого зниження рівня міжбанківської комісії - це спроба державних органів та інших представників галузі відповісти на запит про допомогу торгових мереж, які зазнали значних економічних втрат, спричинених війною», — заявили в АМКУ.

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