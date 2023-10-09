Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу «Роттердам+». Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції, ідеться в повідомленні.

У САП нагадали, що 14 березня прокурори САП за результатами розслідування Національного антикорупційного бюро України скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+».

За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016−2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії. Прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд грн.