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9 жовтня 2023, 13:03 Читать на русском

ВАКС закрив справу «Роттердам+»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу «Роттердам+». Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу «Роттердам+».
Фото: pixabay.com

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9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції, ідеться в повідомленні.

У САП нагадали, що 14 березня прокурори САП за результатами розслідування Національного антикорупційного бюро України скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+».

За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016−2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії. Прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+57
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2023, 13:06
#
А как все красиво начиналось … зеленский замочит пороха … в итоге замочил коломойского …
+
+44
Rubi0
Rubi0
9 жовтня 2023, 13:14
#
И то Коломойский еще не сидит, в итоге все останутся при своих, только народ Украины с дыркой в кармане.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
9 жовтня 2023, 13:16
#
Молодці, цю висмоктану з пальця, політичну справу давно потрібно було закрити.
+
+44
matroskin
matroskin
9 жовтня 2023, 13:21
#
Та Вас як послухать то у нас 33 роки всі справи «політичні», бо всі після гучного затримання затихають, а через декілька років закриваються «по спливу терміну давності».
Лише янукович йульку посадив неполітично, всі інші закрито, тому політичні.
:)
+
+83
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2023, 13:27
#
Да нет, там все хорошо заработали. Продать местный уголек по цене импортного с доставкой … это дорогого стоит. Ну это как заплатить за картошку по цене в США плюс авиадоставка. Обосновав это другой альтернативой. То же что яйца по 17 гривен.

кстати с шахтерами то не по роттердам+ рассчитывались за работу…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
9 жовтня 2023, 14:03
#
Бугага
+
+51
Bitcoin
Bitcoin
9 жовтня 2023, 14:04
#
Мафия победила
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
9 жовтня 2023, 14:27
#
Мені ці органи нагадують туалет на вулиці, бо ніби то є туалет і у хаті, але той що на вулиці навсяк випадок.
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