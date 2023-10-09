У МВФ назвали зобов’язання України за програмою з фондом, які потрібно виконати

Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота. Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей в інтерв'ю NV Бізнес.

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Структурні маяки

«Стосовно структурних маяків. Закон щодо декларування активів, що його потрібно було ухвалити станом на кінець липня, вже прийнятий. Якщо говорити про Бюджетний кодекс, який прокладає дорогу до середньострокового бюджетного планування, його було прийнято завчасно.

Так само хочу зазначити повернення до того спрощеного режиму оподаткування, який працював до війни. Ми вважаємо це дуже істотним досягненням", — заявив він.

Які питання залишились

За словами Грея, залишаються деякі питання. По-перше, необхідно прийняти новий статут Оператора газотранспортної системи. По-друге, все ще чекає на вирішення законодавчим шляхом питання податкових перевірок бізнесу.

По-третє, влада України має розробити концептуальну записку щодо програми пільгового кредитування, відомої як «5−7-9», де мало б бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації. Цей крок також чекає на виконання.

«По-четверте, ми розраховуємо на виконання взятих на себе зобов’язань у рамках тих змін, які мусять бути внесені до закону про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Питання стосовно публічно значущих персон (PEP) мусить бути вирішено», — додав він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту № 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня цього року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство України у ЄС.