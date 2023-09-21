Рада схвалила законопроєкт про фінмоніторинг політичних діячів. Це необхідна умова для членства у ЄС

Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту № 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» проголосували 260 нардепів.

«Фактично замість обмеження в три роки, знову повертається принцип „once pep-forever pep“. Також створюється реєстр PEP-ів», — зазначив Железняк.

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня цього року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство України у ЄС.

Нагадаємо

Уряд вніс відповідний законопроєкт № 9269 до Верховної Ради на початку травня, профільний комітет того ж місяця вже вкотре рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити за основу, повторивши цю рекомендацію цього тижня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у листопаді 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими депутати обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками.

Тобто, після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи втрачають цей статус, відтак фінансові організації більше не повинні перевіряти їх операції.

Однак ці зміни не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до ЄС та суперечать стандартам Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).