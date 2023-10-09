Перша інтервенція за два роки. Банк Ізраїлю продасть резерви на $30 мільярдів для підтримки шекелю

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 жовтня 2023, 12:27 Читать на русском

Перша інтервенція за два роки. Банк Ізраїлю продасть резерви на $30 мільярдів для підтримки шекелю

Банк Ізраїлю анонсував програму з продажу до $30 млрд із золотовалютних резервів з метою знизити волатильність обмінного курсу шекелю та надати ринку достатню ліквідність для нормальної роботи. Про це повідомляє пресслужба банку.

Банк Ізраїлю анонсував програму з продажу до $30 млрд із золотовалютних резервів з метою знизити волатильність обмінного курсу шекелю та надати ринку достатню ліквідність для нормальної роботи.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Окрім продажу резервів, банк надасть ринку ліквідність через свопи на суму до $15 млрд.

«Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та залучати всі доступні інструменти у разі потреби», — зазначив регулятор.

За даними Bloomberg, це перша інтервенція центрального банку Ізраїлю приблизно за два роки та перший продаж доларів.

Ізраїльська валюта впала на 2% на відкритті ринків. Станом на 8:43 ранку за місцевим часом шекель торгувався на 0,6% нижче, до 3,8686 за долар.

Еталонний фондовий індекс країни TA-35 у неділю зазнав найбільшої втрати за більш ніж три роки зі зниженням на 6,4%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в понеділок, 9 жовтня, ізраїльський шекель впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС убили 700 ізраїльтян та викрали десятки інших під час нападу на ізраїльські міста в суботу, 7 жовтня. У відповідь Ізраїль завдав повітряні удари по військових об'єктах і командному пункту ХАМАС в Газі в неділю.

За даними ізраїльських військових, станом на цей ранок у прикордонних з Газою районах триває бої із сімома групами бойовиків ХАМАС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
financialGenius
financialGenius
9 жовтня 2023, 13:57
#
Вообще по другому делают в отличие от НБУ , туда бы наших сотрудников отправить на обучение , возможно и грн бы более стабильная валюта тогда была бы и доверия больше было бы к руководству страны в плане курса и валотильности национальной валюты .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає shabash и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами