Перша інтервенція за два роки. Банк Ізраїлю продасть резерви на $30 мільярдів для підтримки шекелю

Банк Ізраїлю анонсував програму з продажу до $30 млрд із золотовалютних резервів з метою знизити волатильність обмінного курсу шекелю та надати ринку достатню ліквідність для нормальної роботи. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Окрім продажу резервів, банк надасть ринку ліквідність через свопи на суму до $15 млрд.

«Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та залучати всі доступні інструменти у разі потреби», — зазначив регулятор.

За даними Bloomberg, це перша інтервенція центрального банку Ізраїлю приблизно за два роки та перший продаж доларів.

Ізраїльська валюта впала на 2% на відкритті ринків. Станом на 8:43 ранку за місцевим часом шекель торгувався на 0,6% нижче, до 3,8686 за долар.

Еталонний фондовий індекс країни TA-35 у неділю зазнав найбільшої втрати за більш ніж три роки зі зниженням на 6,4%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в понеділок, 9 жовтня, ізраїльський шекель впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС убили 700 ізраїльтян та викрали десятки інших під час нападу на ізраїльські міста в суботу, 7 жовтня. У відповідь Ізраїль завдав повітряні удари по військових об'єктах і командному пункту ХАМАС в Газі в неділю.

За даними ізраїльських військових, станом на цей ранок у прикордонних з Газою районах триває бої із сімома групами бойовиків ХАМАС.